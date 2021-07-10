Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Havran ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Kırsal Köylüce Mahallesindeki bir tarım arazisinden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan ve rüzgar nedeniyle yangının büyümesinden endişe edilmesi üzerine, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'nden yardım istedi.

Ekiplerin 2 arazöz, 1 su tankeri ve 1 helikopterle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam eden yangında, yaklaşık 4 dönümlük alan zarar gördü.

Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
Düğünde atılan havai fişek 10 dekarlık sazlık alanda yangına neden oldu
Düğünde atılan havai fişek 10 dekarlık sazlık alanda yangına neden oldu
Sabahları öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşırtıyor
Sabahları öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşırtıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Tolga Akış Kaan Yıldırım Orhan Gencebay
Spor Mesut Özil Erol Bulut Burak Elmas Alper Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 18:09:27. #1.14#

title