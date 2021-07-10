Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Havran ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Kırsal Köylüce Mahallesindeki bir tarım arazisinden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan ve rüzgar nedeniyle yangının büyümesinden endişe edilmesi üzerine, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'nden yardım istedi.

Ekiplerin 2 arazöz, 1 su tankeri ve 1 helikopterle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam eden yangında, yaklaşık 4 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik