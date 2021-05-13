Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa Camii'nde mesafeli bayram namazı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa Camii'nde mesafeli bayram namazı

Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa Camii'nde mesafeli bayram namazı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN - Haberler | Güncel

BALIKESİR'de, bayram namazı tarihi Zağnos Paşa Camii'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kılındı.

BALIKESİR'de, bayram namazı tarihi Zağnos Paşa Camii'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kılındı. Bayram namazı sonrası açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, halkla bayramlaşıp, evlerine uğurladıklarını belirterek, halkın Ramazan Bayramı'nı, sonrasında normal hayata umutla dönüş bilinciyle geçirmelerini istedi.

Türkiye genelinde uygulanan tam kapanmada, Balıkesir'de bayram namazı, camilerde alınan önlemler ve sosyal mesafe kuralıyla kılındı. Balıkesir protokolü ise bayram namazını, ilin sembollerinden tarihi Zağnos Paşa Camii'nde kıldı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz sosyal mesafe kuralları çerçevesinde halkla uzaktan bayramlaştı.

Namaz sonrası açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Mübarek Ramazan ayını hayırlısıyla tamamladık. Ramazan Bayramı'nda milletçe buluştuk. İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizin pekiştiği, milletçe bütün İslam alemi olarak haksızlıkların, hukuksuzlukların ve Kudüs'te yaşananların son bulduğu bir dünyada yeni bayramlara, sağlık içinde erişmeyi temenni ediyoruz. Bugün bayram namazını bizde il protokolümüzle Zağnos Paşa Caminde kıldık. Vatandaşlarımızla bayramlaştık ve onları evlerine uğurladık. Biz de şimdi geçiyoruz. Bu bayramı inşallah evlerimizde huzur içinde, sakin ortamda ve virüs tedbirlerine dikkat ederek elde ettiğimiz bu kazanımı, milletimizin büyük fedakarlıklarla elde ettiği bu kazanımı geri çevirmeden, kaybetmeden bayram sonrasına umutla, heyecanla normal hayata dönüş beklentimizde idrak edelim. Bütün vatandaşlarımızın, milletimizin ve İslam aleminin mübarek bayramını tebrik ediyorum" dedi.AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Ramazan'ı Şerifin hasılası olan Ramazan Bayramı'ndayız. Milletimizle Ramazan Bayramı'nı bütün İslam alemi olarak kutluyoruz. Tabi zor günlerden geçiyoruz. İnşallah Ramazan ayı, Ramazan Bayramı vesilesiyle hem salgından kurtulduğumuz, hem de Müslümanların ilk kıblesi olan, Mescidi Aksa'nın özgürleştiği, Kudüs'ün özgürleştiği günleri göreceğimiz ümidiyle hem İslam aleminin, hem milletimizin bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, "Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Gönül isterdik ki bu bayramda hep birlikte olalım ama her ne kadar yan yana olamasak bile gönüllerimiz bir. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.


Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa Camii'nde mesafeli bayram namazı
Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa Camii'nde mesafeli bayram namazı
Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa Camii'nde mesafeli bayram namazı
Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa Camii'nde mesafeli bayram namazı
Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa Camii'nde mesafeli bayram namazı
Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa Camii'nde mesafeli bayram namazı
Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa Camii'nde mesafeli bayram namazı
Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa Camii'nde mesafeli bayram namazı
Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa Camii'nde mesafeli bayram namazı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il namaz saatleri
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il namaz saatleri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ali Babacan Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Pınar Altuğ Aleyna Tilki Jennifer Lopez
Spor Diego Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa Camii'nde mesafeli bayram namazı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 09:33:09. #1.14#

title