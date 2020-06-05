Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı
Balıkesir'in Karesi ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
05.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:45
Balıkesir'in Karesi ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.D'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi.
Bunun üzerine şüpheliyi takibe alan ekipler, F.D'yi gözaltına aldı.
Zanlıya ait araçta yapılan aramalarda 1 adet kaç figürlü kolye ucu ve 10 adet sikke ele geçirildi.
F.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA