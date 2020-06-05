Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı
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Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı
05.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:45

Balıkesir'in Karesi ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.D'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi.

Bunun üzerine şüpheliyi takibe alan ekipler, F.D'yi gözaltına aldı.

Zanlıya ait araçta yapılan aramalarda 1 adet kaç figürlü kolye ucu ve 10 adet sikke ele geçirildi.

F.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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