Balıkesir'de tarihî eser operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri 469 adet sikke ve silah ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bir şahsın ikametinde yapılan aramada 469 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet şarjörlü av tüfeği ve 2 adet boş şarjör, 50 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait bir adet boş şarjör ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında tarihi eser kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı. - BALIKESİR

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