Balıkesir'de Tarihi Eser Operasyonu

Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda, Kilikya dönemine ait olan olduğu belirlenen "Yıldız Avcısı" heykeli ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karesi ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki bir araçta arama yaptı.

Aramada, Kilikya dönemine ait olduğu değerlendirilen "Yıldız Avcısı" heykeli bulundu.



Olayla ilgili A.A. ve A.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA