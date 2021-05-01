Balıkesir'de tam kapanmada mehter takımından vatandaşa moral konseri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de tam kapanmada mehter takımından vatandaşa moral konseri

Balıkesir'de tam kapanmada mehter takımından vatandaşa moral konseri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Belediyesi Yağcıbedir Mehter Takımı sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayanlara moral konseri verdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Belediyesi Yağcıbedir Mehter Takımı sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayanlara moral konseri verdi.

Korona virüs ve tam kapanma ile birlikte evlerinden çıkamayan vatandaşların moralini yüksek tutması için harekete geçen Sındırgı Belediyesi Yağcıbedir Mehter Takımı, ilçenin en işlek meydanında iftardan sonra ilçe halkına moral konseri verdi. Mehter takımının birbirinden güzel ezgileri ise sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla evlerinde kalan vatandaşlara ulaştı.

Sındırgı'da boş meydanda gerçekleşen konser sosyal medya hesaplarında da büyük ilgi gördü.

Daha önce meydanlarda geniş katılımla gerçekleştirilen Ramazan Ayı etkinliklerini pandemi sürecinde de vatandaşların morallerini yüksek tutmak adına sosyal medya hesaplarından canlı yayınlarla evlere taşıdıklarını belirten Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Durak "Sındırgı Belediyesi 2004 yılından beri, bu meydanları dolduracak etkinlikler yapıyordu. Ramazan sokağımız rengarenk çocuklarımızın cıvıl cıvıl sesleri ile bu meydan şenleniyordu. Maalesef 2 yıldır pandemi nedeniyle, evlerimize mahkum olduk. Bu vesile ile Sındırgı Belediyesi bu sene Ramazan etkinliklerini her gün farklı etkinliklerle halkımızın moralini üst düzeyde tutmaya çalışıyor. Bu günde Sındırgı Yağcıbedir Mehteran Takımı ile evlere konuk olduk. Mehteran takımımızın muhteşem konseri ile halkımıza moral aşılamaya çalıştık. İnşallah halkımız evinde bu süreci kolaylıkla atlatır. Bu cıvıl cıvıl sokakları meydanları doldururuz. Yağcıbedir Mehter Takımı'na teşekkür ediyorum" dedi.

Pandemi kurallarına dikkat çekmek için özel mehter marşı

Pandemi sürecinde en fazla dikkat edilmesi gereken Temizlik – Maske – Mesafe kuralı Mehter takımına da ilham oldu. Yağcıbedir Mehter takımı korona özel marşı ile vatandaşlara sosyal mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Vatandaşlara moral aşılamak ve sosyal farkındalık oluşturmak için mehter konseri verdiklerini belirten mehter başı Mehmet Duman "14 yıldır mehter takımının mehter başıyım. 2007 yılında Sındırgı Belediyesi Yağcıbedir Mehter Takımı olarak ekibimizi kurduk. Hala sürdürmekteyiz. Cumhuriyet Meydanında "halkımıza moral olsun" diye bir konser verdik. İnşallah milletimize birazcık moral verebilmişizdir. İnşallah başarılı olmuşuzdur" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'de tam kapanmada mehter takımından vatandaşa moral konseri
Balıkesir'de tam kapanmada mehter takımından vatandaşa moral konseri
Balıkesir'de tam kapanmada mehter takımından vatandaşa moral konseri
Balıkesir'de tam kapanmada mehter takımından vatandaşa moral konseri
Balıkesir'de tam kapanmada mehter takımından vatandaşa moral konseri
Balıkesir'de tam kapanmada mehter takımından vatandaşa moral konseri
Balıkesir'de tam kapanmada mehter takımından vatandaşa moral konseri
Balıkesir'de tam kapanmada mehter takımından vatandaşa moral konseri
Balıkesir'de tam kapanmada mehter takımından vatandaşa moral konseri
Balıkesir'de tam kapanmada mehter takımından vatandaşa moral konseri
Balıkesir'de tam kapanmada mehter takımından vatandaşa moral konseri
Balıkesir'de tam kapanmada mehter takımından vatandaşa moral konseri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Oscar ödülünü kazandı, babasının mezarına gidip şiir okudu
Oscar ödülünü kazandı, babasının mezarına gidip şiir okudu
Mansur Yavaş'ın Ankaralılara müjdesini verdiği 100 milyon liralık destek paketi kapsamında ödemeler başladı
Mansur Yavaş'ın Ankaralılara müjdesini verdiği 100 milyon liralık destek paketi kapsamında ödemeler başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Demet Akalın Meral Kaplan
Spor Muslera İrfan Buz Mesut Özil Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Balıkesir'de tam kapanmada mehter takımından vatandaşa moral konseri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 11:32:22. #1.14#

title