Balıkesir'de sürücülere radar ve hız denetimi
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Balıkesir'de sürücülere radar ve hız denetimi

16.12.2020 11:54 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:58
Balıkesir'de sürücülere radar ve hız denetimi

Balıkesir'de jandarma trafik timleri, il genelinde denetim yaptı.

Balıkesir'de jandarma trafik timleri, il genelinde denetim yaptı. Ekipler 3 bin 482 aracı denetlerken, 131 araca 57 bin 625 lira ceza kesildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla, 11 Aralık 2020 tarihlerinde "Hız Denetimi" faaliyeti icra edildi. Hız denetimi sonucunda 880 araç kontrol edildi, 52 araca 20 bin 522 TL idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, yapılan ikinci uygulamada da emniyet kemeri kullanımında sürücü ile yolcu tutum ve davranışlarının arzu edilir düzeye ulaştırılması ve özellikle köy yollarında, tarımsal faaliyetlerin hareketliliğine bağlı başta traktör kazalarının önlenmesi maksadıyla, "Emniyet Kemeri ve Traktör Denetimi" faaliyeti icra edildi. Emniyet kemeri denetimi sonucunda; bin 839 araç kontrol edilerek, 65 araca 25 bin 933 TL idari para cezası uygulandı ve 17 araç trafikten men edildi. Traktör denetimi sonucunda; 763 traktör kontrol edilirken, 14 traktöre 11 bin 170 TL idari para cezası uygulanarak, 9 traktör trafikten men edildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de sürücülere radar ve hız denetimi
Balıkesir'de sürücülere radar ve hız denetimi
Balıkesir'de sürücülere radar ve hız denetimi
Balıkesir'de sürücülere radar ve hız denetimi
Balıkesir'de sürücülere radar ve hız denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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