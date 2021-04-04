Balıkesir'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi
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Balıkesir'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Balıkesir'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araçta uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 3 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araçta uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince İbrahimce Mahallesi İbrahimce Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, şüphelendikleri bir aracı durdurarak araç içerisinde arama yaptı.

Aramada, poşet içerisinde arka koltuğun altına gizlenmiş 945 gram sentetik uyuşturucu madde ve 240 uyarıcı tablet ele geçirildi.

Otomobilde bulunan Şafak D, Yasin T. ve Mehmet E. gözaltına alındı.

Haklarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten de işlem yapılan şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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