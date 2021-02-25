Balıkesir'de suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 4 tutuklama
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Balıkesir'de suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 4 tutuklama

25.02.2021 20:05 | Son Güncelleme: 25.02.2021 20:13
Balıkesir'de suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 4 tutuklama

BALIKESİR'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik 15 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

BALIKESİR'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik 15 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütüne yönelik bugün 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 21 silah, 170 mermi, 1964 sentetik hap, 1,78 gram kokain, 52,84 gram esrar, 208,29 gram metamfetamin, 17,52 gram kannabinoid, 26,25 gram haşhaş bitkisi, 2 uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 4 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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