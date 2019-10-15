Balıkesir'de spora tam destek

15.10.2019 14:29

Amatör Spor Haftası Kapanış ve Sporun En'leri Ödül Töreni'nde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, spor yatırımları ile ilgili gereken planlamaları yaptıklarını ifade ederek, "Ocak ayından itibaren hem ilçe belediyelerimizin hem de Büyükşehir Belediyemizin spora desteklerini yakından hissedeceksiniz" dedi.



Balıkesir'de 7-13 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası Kapanış ve Sporun En'leri Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törene; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Yalova Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, çok sayıda kurum müdürü ile sporcu ve aileleri katıldı. Balıkesir'i temsil eden yılın başarılı sporcularına ve antrenörlerine ödüllerinin takdim edildiği törende ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlamak amacıyla hazırlanan hediye çeklerinin dağıtımı yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA