Balıkesir'de sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor
Balıkesir'de sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.
05.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:24
Balıkesir'de sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.
Kentte, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında, ihtiyaç sahiplerine 1000'er lira nakdi destek ödeniyor.
PTT'de yaşanan yoğunluk nedeniyle destek ödemeleri, vatandaşların adreslerine giden PTT görevlileri, polis, jandarma ve kolluk birimlerince yapılıyor.
Kaynak: AA