Balıkesir'de sosyal mesafeli Cuma namazı
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Balıkesir'de sosyal mesafeli Cuma namazı

Balıkesir'de sosyal mesafeli Cuma namazı Balıkesir'de Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen Cuma ve vakit namazları bugün kılınan Cuma Namazı ile birlikte başladı.

29.05.2020 20:32 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:37

Balıkesir'de sosyal mesafeli Cuma namazı

BALIKESİR - Balıkesir'de Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen Cuma ve vakit namazları bugün kılınan Cuma Namazı ile birlikte başladı. Covid-19 salgını nedeniyle binlerce kişi sosyal mesafe kurallarına uyarak Cuma Namazı için saf tuttu. Cuma namazında ilk sünnet ve farz namazları kılınırken tesbih çekimi ise yapılmadı. Namaza katılanlardan son sünnet ve teşbih çekiminin evlerde yapılması istendi. İl genelinde cami avluları, okul bahçeleri, stadyumları, deniz kenarındaki meydanlar, kapalı pazaryerlerinde kılınan Cuma Namazı'nda okunan hutbede Covid-19 tedbirlerine uyulması ve İstanbul'un Fethi işlendi. Cuma namazında yapılan dualarda Covid-19'un sona ermesi için dualarda edildi.

Balıkesir merkezde Tarihi Zağnos Paşa Camisinde sosyal mesafe kurallarına uyarak Cuma Namazı kılınırken Bandırma'da deniz kenarındaki ilçe meydanında, Dursunbey'de Mezarlık yanındaki alanda ve ilçe meydanında, Gönen'de kapalı Pazar yerinde, Erdek'te stadyumunda, Sındırgı'da ise kapalı pazaryerinde ve Şerif Paşa Camisi avlusunda, Manyas'ta yaşanan yağış nedeniyle Cuma Namazı Çarşı Camisinde kılındı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı cemaatle birlikte Cuma Namazı'nı Tarihi Zağnos Paşa Camisinde kıldı. Cuma Namazı öncesinde emniyet güçleri ve zabıtalar namaz kılmak için gelenlere seccadelerinin yanlarında olup olmadıklarını sordu. Camilere yakın meydanlarda kılınan Cuma Namazı öncesinde şadırvanlarda abdest alınmasına izin verilmedi. Cami dışında kılınan Cuma Namazları'nda hutbenin okunması için masa ve özel olarak hazırlanan basamaklar minber olarak kullanıldı.

Vali Ersin Yazıcı: "Vatandaşlarımız kurallara uyuyarak Cuma Namazlarını kılacak"

Cuma Namazı öncesinde Vali Ersin Yazıcı yaptığı açıklamada, "Uzun bir aradan sonra Cuma Namazımızı kılacağız inşallah. Bizim hem tarihi hem de sembol yapımız, her şeyimiz Zağnos Paşa Camisinde Cuma Namazını uzun bir aradan sonra kalabalık bir cemaatle kılacağız. Bütün kurallara uygun olarak burası dizayn edildi, komite gereğini yaptı. Vatandaşlarımız da kurallara uygun olarak hareket ediyor, teşekkür ediyorum. Bundan sonra camilerimizde Cumaları inşallah kılmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Tüm Türkiye'yi tatile bekliyoruz"

Pandemi sürecinin tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Vali Ersin Yazıcı seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla da herkesi Edremit Körfezi'nde tatil yapmaya davet etti. Vali Yazıcı, "Pandemi süreci inşallah tamamlanıyor. 1 Haziran'dan sonra bir takım kısıtlamalar kalkıyor, ilimizde de kalkacak. Ama tabi yeni normal süreç diye adlandırılan bölüm başlıyor. Biz aynı zamanda bir turizm şehriyiz. Körfez bölgesinde çok ciddi miktarda turizme hizmet eden tesislerimiz var. Buralarda yeni düzene uygun olarak işyerlerimizin tedbirlerini almasını ve mutlaka ona göre hareket etmesini istiyoruz. Tabi bunu denetleyeceğiz de. Şunu da ifade etmek isterim ki insanlar yoruldu. Bu süreç birtakım sıkıntılara; evde kalma, dışarıya çıkmama gibi bir takım psikolojik sıkıntılar da yarattı sağlık problemlerinin yanında. Herkesi körfeze bekliyoruz. Özellikle Türkiye'nin her yerinden insanı bizim Kaz Dağları'na, Körfez bölgemize tatil yapmaya bekliyoruz. Ekonomimiz, ticaretimiz de canlansın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de sosyal mesafeli Cuma namazı

Kaynak: İHA

Manşet

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