Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandasına 1 tutuklama

Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandasına 1 tutuklama

Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandasına 1 tutuklamaBALIKESİR - Balıkesir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü DAEŞ propagandası yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17.10.2019 20:51
Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandasına 1 tutuklama

Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandasına 1 tutuklama

BALIKESİR - Balıkesir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü DAEŞ propagandası yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DAEŞ terör örgütü propagandası yapan bir şahıs yakalandı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan Y.Y. bugün adliyeye çıkarıldı. Mahkemede ifadesi alınan Y.Y. terör propagandası yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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