Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı
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Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı

19.03.2021 08:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:03
Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı

Balıkesir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç ve Gönen'de sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları ileri sürülen 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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