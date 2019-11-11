Balıkesir'de sosyal medyadan bekçilere hakaret eden kişi yakalandı

11.11.2019 19:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:06

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sosyal medya üzerinden bekçilere hakaret içeren paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, emniyet güçleri, sosyal medya sitelerinde sahte hesapla Edremit bölgesinde görev yapan bekçilere hakaret içeren paylaşımları yapan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Ekiplerce gözaltına alınan M.G, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA