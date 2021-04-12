Balıkesir'de son yağışlar barajları doldurdu

Havran ilçesinde, son yağışlar Havran Barajını doldururken, çiftçileri de sevindirdi.

Havran ilçesinde, son yağışlar Havran Barajını doldururken, çiftçileri de sevindirdi. Edremit Körfezinde yaklaşık 3 bin 530 hektar alanı sulayan Havran Barajı son yağışlarla tam doluluğa ulaşırken, saha da sulama hazırlıkları da başladı.

Son günlerde bol miktarda düşen yağışlar barajları doldurdu. Barajların doluluğu da çiftçileri sevindirdi. Barajın tam doluluğa ulaştığını anlatan Havran Doğal Gıda İşletmesi sahibi Bekir Çetin, barajı gün gün takip ettiğini anlattı. Barajın yöreye bereket getirdiğini anlatan Çetin, "Barajda su çok azalmıştı. Yağmurlar yağdıkça doldu. Hele son yağışlar iyice doldurdu. Binlerce dekar alan bu barajdan sulanmaktadır. Barajın doluluğu bizleri sevindirdi. Bizim işletme barajı kuşbakışı gören bir yerde. Onun için barajın doluşunu gün gün izleme şansına sahibim. İnşallah, çiftçilerimiz bereketli bir sezon geçirir" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı