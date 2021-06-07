Balıkesir'de son bir haftada 87 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 hafta içinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 87 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 36'sı tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 hafta içinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 87 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 36'sı tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezi, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde 31.05.2021-06.06.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 87 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 36 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 47 adet fişek, 12 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 26 adet kartuş, 5 adet kurusıkı tabanca ve 19 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı