Balıkesir'de son bir haftada 87 aranan şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de son bir haftada 87 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de son bir haftada 87 aranan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 hafta içinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 87 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 36'sı tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 hafta içinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 87 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 36'sı tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezi, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde 31.05.2021-06.06.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 87 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 36 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 47 adet fişek, 12 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 26 adet kartuş, 5 adet kurusıkı tabanca ve 19 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de son bir haftada 87 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de son bir haftada 87 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de son bir haftada 87 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de son bir haftada 87 aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sokak ortasında dayak yiyen kadın motosikletli grup tarafından kurtarıldı
Sokak ortasında dayak yiyen kadın motosikletli grup tarafından kurtarıldı
Ailesinin her yerde aradığı adam, koruda ağaca asılı halde bulundu
Ailesinin her yerde aradığı adam, koruda ağaca asılı halde bulundu
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ateş açtılar: 1'i polis 5 yaralı
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ateş açtılar: 1'i polis 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sedat Peker Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir'de son bir haftada 87 aranan şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 21:59:24. #1.14#

title