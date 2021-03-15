Balıkesir'de son 3 günde 46 aranan şahıs yakalandı
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Balıkesir'de son 3 günde 46 aranan şahıs yakalandı

15.03.2021 17:56 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:05
Balıkesir'de son 3 günde 46 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri son 3 günde yaptıkları uygulamalarda 46 aranan şahsı yakalarken, 6 ateşli silah ve bu silahlara ait bin 524 adet fişek ele geçirdiler.

Balıkesir'de jandarma ekipleri son 3 günde yaptıkları uygulamalarda 46 aranan şahsı yakalarken, 6 ateşli silah ve bu silahlara ait bin 524 adet fişek ele geçirdiler.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde 12-13-14 Mart 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 46 şahsı yakalarken, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, bin 524 adet av tüfeği fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de son 3 günde 46 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de son 3 günde 46 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de son 3 günde 46 aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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