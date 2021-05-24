Balıkesir'de son 1 haftada 83 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri son bir haftada il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranana 83 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 25'i tutuklanarak, ceza evine sevk edildi.

Balıkesir'de polis ekipleri son bir haftada il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranana 83 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 25'i tutuklanarak, ceza evine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında genel güvenliği ve asayişi sağlamak için il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Kepsut, Marmara ve Susurluk ilçelerinde 17.05.2021-23.05.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 83 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 25 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 19 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 84 adet fişek 17 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 42 adet kartuş ve 3 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 6 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı