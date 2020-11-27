Balıkesir'de "Somut Olmayan Kültürel Miras Araştırmaları Projesi" için tanıtım ve imza töreni yapıldı
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Balıkesir'de "Somut Olmayan Kültürel Miras Araştırmaları Projesi" için tanıtım ve imza töreni yapıldı

27.11.2020 14:43 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:43
Balıkesir'de

Balıkesir'de, "Somut Olmayan Kültürel Miras Araştırmaları Projesi" için tanıtım ve imza töreni düzenlendi.

Balıkesir'de, "Somut Olmayan Kültürel Miras Araştırmaları Projesi" için tanıtım ve imza töreni düzenlendi.

Balıkesir Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yönetimindeki projeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı da destek verecek.

Projeyle, Balıkesir'de kültürel mirasın unsurları tespit edilerek belgelenmesi ve gelecek nesillere tanıtılarak, taşınması hedefleniyor.

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Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) toplantı salonunda yapılan imza töreni öncesi konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir'in coğrafi açıdan geniş bir kültürel çeşitliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle saha çalışması başlayana kadar projenin hazırlık döneminin devam edeceğini ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

"Projede amaç durum tespiti yapmak. Geçmişten günümüze intikal etmiş olan somut olmayan kültürel mirasımızı ki Balıkesir geniş coğrafyasıyla her alanda olduğu gibi bu alanda potansiyeli yüksek, medeniyetlere ev sahipliği yapmış kültürel çeşitliği fazla bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyayı kayıt altına almak bizim boynumuzun borcu. Bu kaydı en sağlıklı şekilde bilimsel yöntemlere uygun olarak bitirip gelecek kuşaklara kalıcı bir eser olarak sunmuş olacağız. Heyecan verici bir çalışma olacağını yenilemek istiyorum. İlçelerde kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve muhtarlarımızın rehberliğinde proje ayakları üzerinde yürümeye devam edecek."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Büyükşehir ve 20 ilçe belediyesi olarak Somut Olmayan Kültürel Miras Araştırmaları Projesine destek olacaklarını belirterek, Balıkesir'e Balkanlardan, Kafkasya'dan, Orta Asya'dan insanların mübadele veya başka sebeplerden dolayı gelerek çok güzel yaşattıkları soyut miraslar olduğunu bildirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı da Balıkesir'in geniş bir kültür yapısına sahip olduğunu ifade ederek, gerçekleştirilecek projeyle toplanan bilgi ve birikimin gelecek nesillere aktaracaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı ve GMKA Genel Sekreteri Hasan İskender işbirliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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