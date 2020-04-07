Balıkesir'de sokaklar boş kaldı Balıkesir'de sokaklar boş kaldı Dünyada etkisini gösteren korona virüs dolayısı ile Türkiye'de başlatılan 'Evde Kal' çağrısına Balıkesirliler uydu.

Balıkesir'de sokaklar boş kaldı

BALIKESİR - Dünyada etkisini gösteren korona virüs dolayısı ile Türkiye'de başlatılan 'Evde Kal' çağrısına Balıkesirliler uydu. Şehrin en işlek caddelerindeki sakinlik ve sessizlik dikkat çekerken, vatandaşların mesai günü olmasına rağmen sokağa çıkmadığı görüldü.

'Evde Kal' çağrısına uyan Balıkesir'de sessizlik hakim. Şehrin en işlek caddeleri olan Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddeleri sakinliği ile dikkat çekerken, işleri dolayısı ile dışarıya çıkan az sayıda vatandaş göze çarptı. Ara sokaklar tamamı ile boş kalırken, şehrin merkezinde olan Ali Hikmet Paşa Meydanı ise güvercinlere kaldı.

Kaynak: İHA