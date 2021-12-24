Balıkesir'de sokak hayvanları unutulmadı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, mama kaplarının kaybolması ve yağışlarda mamaların zarar görmesi üzerine pati adını verdiği, yere sabitlenen, yağışlara karşı koruyuculu beton beslenme ünitelerini yerleştirdi.

Sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde yaklaşık bin 500 can dostun barınma, beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bunun yanı sıra sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemlerini de gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 20 ilçede belirlenen beslenme odak noktalarına düzenli olarak mama bırakıyor.

Beslenme odak noktalarında bulunan mama ve su kaplarının kaybolması, hava şartlarına bağlı olarak zarar görmesi ve yerinin kolayca değiştirilebilmesi dolayısıyla çalışma başlatan belediye, pati adını verdiği yere sabitlenen betondan yapılmış yeni mama ve su kaplarını, 20 ilçede beslenme odak noktaları ve parklara yerleştiriyor.

Sokak hayvanlarının daha kolay ulaşabileceği alanlara yerleştirilen patiler; yağmurlu ve karlı havada mamaların zarar görmeyeceği şekilde daha kullanışlı olarak tasarlandı.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

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