Balıkesir'de sokak hayvanları için mama bırakıldı
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Balıkesir'de sokak hayvanları için mama bırakıldı

12.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:26
Balıkesir'de sokak hayvanları için mama bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şubesi, Erdek'teki sokak hayvanları için mama bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şubesi, Erdek'teki sokak hayvanları için mama bıraktı.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada ekipler, Erdek-Ocaklar Mahallesi kara yolu üzerindeki eski katı atık depolama sahasında yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarına mama götürdü.

Bandırma Şefliği ve Erdek Belediyesi ekiplerince burada köpeklere mama verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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