Balıkesir'de sokak hayvanları için koruma ve besleme timi oluşturuldu

Balıkesir Valiliği tarafından sokak hayvanlarının beslenmesi ve korunması için özel ekip kuruldu.

Balıkesir Valiliği tarafından sokak hayvanlarının beslenmesi ve korunması için özel ekip kuruldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün de destekleriyle oluşturulan grup, tahsis edilen özel araçla gün içinde sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımını üstlenecek.

Grubun tanıtımı için Valilik bahçesinde düzenlenen programda gazetecilere açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi için önemli bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar teşkilatının çok önemli görevler yaptığını belirten Şıldak, şöyle konuştu:

"Balıkesir'de 4 personelimiz ve bir şoförümüzle, sokak hayvanlarını koruma ve besleme grubunu oluşturduk. Bu personelimizden ikisi veterinerdir. Çalışmalarda görev alacak kurumlarımıza, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım bu girişim ilimizde gerekli yankıyı bulur ve insanlarımızın hayvanlara olan sevgisi çok daha yukarılara taşınır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya