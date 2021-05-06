Balıkesir'de sokak hayvanları için koruma ve besleme timi oluşturuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de sokak hayvanları için koruma ve besleme timi oluşturuldu

Balıkesir'de sokak hayvanları için koruma ve besleme timi oluşturuldu
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir Valiliği tarafından sokak hayvanlarının beslenmesi ve korunması için özel ekip kuruldu.

Balıkesir Valiliği tarafından sokak hayvanlarının beslenmesi ve korunması için özel ekip kuruldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün de destekleriyle oluşturulan grup, tahsis edilen özel araçla gün içinde sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımını üstlenecek.

Grubun tanıtımı için Valilik bahçesinde düzenlenen programda gazetecilere açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi için önemli bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar teşkilatının çok önemli görevler yaptığını belirten Şıldak, şöyle konuştu:

"Balıkesir'de 4 personelimiz ve bir şoförümüzle, sokak hayvanlarını koruma ve besleme grubunu oluşturduk. Bu personelimizden ikisi veterinerdir. Çalışmalarda görev alacak kurumlarımıza, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım bu girişim ilimizde gerekli yankıyı bulur ve insanlarımızın hayvanlara olan sevgisi çok daha yukarılara taşınır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Meral Akşener Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Hande Erçel Burak Sergen
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Serdar Aziz Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Balıkesir'de sokak hayvanları için koruma ve besleme timi oluşturuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 17:42:08. #1.16#

title