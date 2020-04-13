Balıkesir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 748 kişiye para cezası Balıkesir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 748 kişiye cezai işlem uygulandı.

Balıkesir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 748 kişiye cezai işlem uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanan büyükşehirlerden Balıkesir'de, yasak boyunca kent merkezi ile ilçelerde uygulamalar yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerinde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 748 kişiye 392, 789 ve 3 bin 180 lira arasında değişen para cezası kesildi.

Kaynak: AA