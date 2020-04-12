Balıkesir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 217 kişiye para cezası verildi Balıkesir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 217 kişiye cezai işlem uygulandı.

Balıkesir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 217 kişiye cezai işlem uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağının başladığı ilk dakikalardan itibaren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ile 20 ilçede uygulamalar yaptı.

Uygulamalarda sokağa çıkma yasağını ihlal eden 217 kişiye 392, 789 ve 3 bin 180 lira arasında değişen para cezaları kesildi.

Ekiplerin denetimlerinin süreceği bildirildi.

Kaynak: AA