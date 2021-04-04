Balıkesir'de sokağa çıkma sınırlaması üretime engel değil
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de sokağa çıkma sınırlaması üretime engel değil

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Balıkesir'de sokağa çıkma sınırlaması üretime engel değil

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir'in kırmızı iller kategorisinde yer alması sebebiyle hafta sonu sokak kısıtlaması 2 güne çıkarken, tarım ve hayvancılıkta faaliyetler devam etti.

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir'in kırmızı iller kategorisinde yer alması sebebiyle hafta sonu sokak kısıtlaması 2 güne çıkarken, tarım ve hayvancılıkta faaliyetler devam etti.

Balıkesir'de 3 hafta aradan sonra hafta sonu uygulanan sokak kısıtlaması iki güne çıkarken, kısıtlamada tarımsal faaliyetlerde devam etti. Çiftçiler tarlalarını sürerken, seralarda fide dikimi devam etti ve çobanlarda sürülerini otlattı. Getirilen muafiyetten dolayı memnun olduklarını anlatan Selahattin Güvenç, "Koronavirüste Balıkesir kırmızı iller arısında yer alınca, 3 haftadan beri sadece Pazar günleri uygulanan sokak kısıtlaması bu haftadan itibaren iki güne çıktı. Ancak, devletimiz tarım, hayvancılık ve gıda üretiminde çalışanlarına muafiyet getirdi. Biz çalışmaya devam ediyoruz Böylelikle üretime devam ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'de sokağa çıkma sınırlaması üretime engel değil
Balıkesir'de sokağa çıkma sınırlaması üretime engel değil
Balıkesir'de sokağa çıkma sınırlaması üretime engel değil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ziya Selçuk Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bahar Candan İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Balıkesir'de sokağa çıkma sınırlaması üretime engel değil - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 12:16:51. #1.15#
title