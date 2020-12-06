KAHRAMANMARAŞ - Sokak hayvanları unutulmadı
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KAHRAMANMARAŞ - Sokak hayvanları unutulmadı

06.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:35

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının yem bulma sıkıntısı yaşanmaması için belediye ekipleri yem bıraktı.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının yem bulma sıkıntısı yaşanmaması için belediye ekipleri yem bıraktı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamalarında kent genelindeki meydanlara ve belirlenen noktalara mama bırakıldı.

Kent genelindeki su kaplarını da dolduran ekipler, "Gerek şehir genelinde oluşturulan besleme noktalarında gerekse doğal ortamlarda sokak hayvanları için mamaları eksik etmiyoruz. Sokak hayvanlarımıza yönelik çalışmalarımız ara vermeden devam ediyor. Rehabilitasyon merkezimizde gerçekleştirdiğimiz bakım ve tedavi çalışmalarının yanı sıra sahada da besleme noktalarına mama takviyesi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da büyükşehir ve ilçe belediyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı.

Başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıdaki hayvanlar için çalışma yaptı.

Belediye ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için şehrin farklı noktalarına yem ve mama bıraktı.

Belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik yem desteğinin devam edeceği belirtildi.

Adıyaman

Adıyaman Belediyesi ekipleri de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, kentin çeşitli noktalarına sokak hayvanlarının beslenmesi için su ve mama bıraktı.

Veteriner Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının beslenmesi için kent genelindeki meydanlara ve parklarda belirlenen noktalara mama koydu. Kent genelindeki su kaplarını da dolduran ekipler, çalışmalarını hafta içi de sürdürecek.

Gaziantep

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ise polis ekipleri, denetim sırasında sokak hayvanlarını besledi.

İlçede sokağa çıkma kısıtlaması denetimini geçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkı Demirel Caddesinde sokaktaki hayvanlara yem verip sevgi gösterisinde bulundu.

KAHRAMANMARAŞ - Sokak hayvanları unutulmadı
KAHRAMANMARAŞ - Sokak hayvanları unutulmadı
KAHRAMANMARAŞ - Sokak hayvanları unutulmadı
KAHRAMANMARAŞ - Sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
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