Balıkesir'de sokağa çıkan 725 kişiye idari para cezası

Balıkesir'de sokağa çıkma yasaklarına uymayan 725 kişiye polis, jandarma ve bekçiler tarafından tutanak tutulan toplam 957 bin 794 TL. idari para cezası uygulandı.

Balıkesir'de sokağa çıkma yasaklarına uymayan 725 kişiye polis, jandarma ve bekçiler tarafından tutanak tutulan toplam 957 bin 794 TL. idari para cezası uygulandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada; "Balıkesir'de sokağa çıkma yasaklarına uymayan vatandaşlara polis, jandarma, bekçi ve zabıta ekipleri tarafından 03.04.2021 Cumartesi günü saat 21.00 ile 05.04.2021 Pazartesi günü saat 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 725 kişiye 957 bin 794 TL idari para cezası uygulanmıştır" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı