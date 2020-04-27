Balıkesir'de sokağa çıkan 625 kişiye ceza kesildi
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Balıkesir, Jandarma, Polis, 3. Sayfa, Haber

Balıkesir'de sokağa çıkan 625 kişiye ceza kesildi

Balıkesir'de sokağa çıkma yasağı uygulaması yapan polis ve jandarma ekipleri kurallara uymayan 625 kişiye 585 bin 543 lira ceza kesti.

27.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:22
Balıkesir'de sokağa çıkan 625 kişiye ceza kesildi

Balıkesir'de sokağa çıkma yasağı uygulaması yapan polis ve jandarma ekipleri kurallara uymayan 625 kişiye 585 bin 543 lira ceza kesti.

Belirli şartlar dışında Balıkesir'in de aralarında olduğu 31 kent için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Getirilen yasaklar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis ve jandarma tarafından uygulama yapıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yapılan uygulamalarda kurallara uymayan 625 kişiye 585 bin 543 Türk Lirası para cezası kesildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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