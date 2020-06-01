Balıkesir'de sınır kontrol noktaları kaldırıldı Balıkesir'de sınır kontrol noktaları kaldırıldı Balıkesir'e giriş ve çıkışlar artık serbest Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce Balıkesir'de uygulanmaya başlayan seyahat yasağında özel araçların giriş ve çıkışlarına özel izinler dışında izin verilmiyordu.

Balıkesir'de sınır kontrol noktaları kaldırıldı

Balıkesir'e giriş ve çıkışlar artık serbest

BALIKESİR - Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce Balıkesir'de uygulanmaya başlayan seyahat yasağında özel araçların giriş ve çıkışlarına özel izinler dışında izin verilmiyordu. Normalleşme kapsamında 1 Haziran 00.00'da Balıkesir'deki seyahat kısıtlaması ve şehrin il sınırlarındaki kontrol noktaları kaldırıldı.

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 ildeki şehir giriş-çıkış kısıtlaması sona erdi. Saatler 00.00'ı gösterdiği ana kadar Balıkesir'in Edremit İlçesinde bulunan Çanakkale İl Sınırında polis ve jandarma ekipleri kontrol ve kısıtlama çalışmaların sürdürdü. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Balıkesir'de Çanakkale Sınır Kontrol Noktası gece yarısı saatler 00.00'ı gösterdiğinde kaldırıldı ve yol her türlü aracın geçişine açıldı. Bazı araçlar sınırın Çanakkale bölümünde saatlerin 00.00'ı göstermesini bekledi. Gece yarısına kadar yoğunluğun gözlenmediği sınırda daha sonra kısa bir yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar gece yarısı itibariyle Balıkesir'e seyahat izin belgesi olmadan özel araçlarıyla girme imkanı buldular.

Kaynak: İHA