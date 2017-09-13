Balıkesir'de Silahlı Yaralama

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.



Kaşif Acar Caddesi'nde kuyumculuk yapan S.İ. ile kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, S.İ'ye tabancayla ateş etti. Yaralanan İpek, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.