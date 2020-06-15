Balıkesir'de silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı
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Balıkesir'de silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesindeki zeytinlik alanda, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi de yaralandı.

Balıkesir'de silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı
15.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:28

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesindeki zeytinlik alanda, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi de yaralandı.

Olay, Geriş Mahallesi'ndeki otogarın arka tarafında meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nden bir grup genç ile Geriş Mahallesi'nden bir grup genç arasında, dün sabah bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Olay, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Akşam saatlerinde ise iddiaya göre, barışmak için haberleşen iki ayrı grup, otogar arkasındaki zeytinlik alanda bir araya geldi. Gençler arasındaki konuşma, bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışma ise kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Mermilerin hedefi olan 2 kişi, hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 4 kişinin de ayakta tedavi olduğu öğrenildi. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 3 kişi, Edremit Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Polis ise olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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