Balıkesir'de Silahla Yaralama

Balıkesir'in Erdek ilçesinde aralarında husumet bulunan şüpheli tarafından vurulan kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen C.C. ile H.A. Kundarya mevkisindeki Papaz sırtında karşılaştı.



Bir süre tartıştıktan sonra çantasındaki tüfeği alan C.C, H.A'ya ateş edip kaçtı.



112 Acil Servis ekiplerince Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılan H.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Şüpheli C.C, polis ve jandarma ekiplerince yakındaki ormanlık bölgede yakalandı.