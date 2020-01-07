Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 15 kişi yakalandı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte ruhsatsız silah bulundurduğu ve kaçak silah ticareti yaptıkları belirlenen 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Reşadiye Mahallesi'ndeki adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonda 15 zanlıyı yakaladı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 11 otomatik tüfek, 3 pompalı tüfek, 7 ruhsatsız silah, 1 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 158 dolu av tüfeği kartuşu, 123 tabanca mermisi, 2 komando bıçağı, 1 kama, 1 sustalı bıçak, 1 muşta ve 3 oto teybi ele geçirildi.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.