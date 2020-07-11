Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte A.M, S.Y, İ.H.A, T.A, V.A, T.Ç, D.Ç, N.Ç, L.A. ve A.İ.S'nin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda, 7 tabanca ve bunlara ait 112 fişek, 5 ruhsatsız av tüfeği, 80 av tüfeği kartuşu ile 4 bıçak ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA