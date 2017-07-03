Balıkesir'de şiddetli lodos etkili oluyor



BALIKESİR - Edremit Körfezinde etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

Akşam saatlerinde Edremit Körfezinde etkili olmaya başlayan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar nedeniyle sahilleri sular altında bırakırken Edremit'in Akçay sahilinde kordona vuran dev dalgalar tatilcilerin denize girmesine engel olamadı. Dev dalgalar ayrıca sahillerde deniz içine yerleştirilen güvenlik dubalarının kopmasına ve bazı küçük amatör balıkçı teknelerinin karaya vurmasına neden oldu.