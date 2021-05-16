Balıkesir'de seyir halindeki tır yandı
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Balıkesir'de seyir halindeki tır yandı

Balıkesir'de seyir halindeki tır yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yanan tır söndürüldü.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yanan tır söndürüldü.

Susurluk'tan Bursa yönüne gitmekte olan tır, çıkan yangın sonucunda kullanılmaz hale geldi. Arif Eskici yönetiminde ki 45 UA 5052 plakalı tırın Susurluk Outlet önünde çekicinin sürücü mahallinde aniden çıkan yangına Sürücü Arif Eskici yangın tüpü ile müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine Susurluk itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu esnada trafik bir süre araç trafiğine kapatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de seyir halindeki tır yandı
Balıkesir'de seyir halindeki tır yandı
Balıkesir'de seyir halindeki tır yandı
Balıkesir'de seyir halindeki tır yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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