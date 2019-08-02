Balıkesir'de seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangında ölü ve yaralılar olduğu, olay...

Balıkesir'de seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangında ölü ve yaralılar olduğu, olay...

Balıkesir'de seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangında ölü ve yaralılar olduğu, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildiği bildirildi.

2.08.2019 14:46
Balıkesir'de seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangında ölü ve yaralılar olduğu, olay...

Balıkesir'de seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangında ölü ve yaralılar olduğu, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et