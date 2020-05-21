Balıkesir'de serbest bırakılan terör şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı
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Balıkesir'de serbest bırakılan terör şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 2 şüpheliden 1'i itiraz üzerine tutuklandı.

Balıkesir'de serbest bırakılan terör şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı
21.05.2020 03:14 | Son Güncelleme: 21.05.2020 03:48

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 2 şüpheliden 1'i itiraz üzerine tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.K. ve H.G'nin sosyal paylaşım sitesinde kendilerine ait hesaplardan terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi.

Haklarında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatılan zanlılar, Ayvalık'taki adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K ve H.G çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Savcılığın itirazı sonucu, aynı örgütün üyesi de olduğu iddia edilen T.K yeniden gözaltına alındı. Şüpheli, yeniden çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlı H.G'nin yakalanması için polisin başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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