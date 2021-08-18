Balıkesir'de şeker otu hasadına başlandı

Balıkesir'de 12 yıl önce üretimine başlanan ve şeker otu diye bilinen Güney Amerika kökenli stevia bitkisinin hasadına başlandı.

Balıkesir'de 12 yıl önce üretimine başlanan ve şeker otu diye bilinen Güney Amerika kökenli stevia bitkisinin hasadına başlandı.

Burhaniye ilçesinde emekli albay Selahattin Güvenç tarafından 12 yıl evvel üretimine başlanan stetiva, bu sene Burhaniye, Gömec ve Havran ilçelerindeki yaklaşık 25 dekar sulanan araziye ekildi. Havran'a bağlı Büyükdere Mahallesinde 3 dekar araziye şeker otu eken Ufuk Göçer de hasada başladı. Hasat edilen şeker otunun yaprakları kadınlar tarafından ayıklanırken, kurutularak diyabetlilerin kullanımına sunulmak üzere İstanbul'daki aktarlara gönderiliyor.

Oğlu Ufuk Göçer'e yardımcı olduğunu anlatan Kemal Göçer, "İlk kez şeker otu diye bildiğimiz bu ürünü oğlum ekti. Biz de ona yardımcı olmaya çalıyoruz. Sadece tek istediğimiz ülkemizde daha yaygın topraklarda bu işin yapılması ve devletin buna destek vermesi. Çünkü memleketimizde sağlıklı toplum yetişmesi açısından çok önemli bir bitki. İnşallah devletimiz bunları duyar ve yardımcı olur. Çiftçi kazanırsa herkes kazanır. Onun için çiftçilere destek verilmesini istiyoruz . Belediyelerimizin de buna destek vermesini istiyoruz. Mesela 4-5 tarlaya bir lavabo kurmasını istiyoruz belediyelerin. Bu çiftçilere güzel bir hizmet olur. Çünkü çalışan arkadaşlarımız burada lavabosuz, hijyenik olmayan şartlarda yaşamaya çalışıyor. Belediyelerin bir görevi bu olmalı diye düşünüyorum" dedi.

Çalışanlardan Rukiye Tuzcuoğlu da, "İlk kez şeker otu hasadında çalışmaktayım. Gelecek nesil için çok faydalı olduğunu anladık. Hep birlikte bu şeker otuna destek verelim" dedi.

Üretici Ufuk Göçer ise, "Bugün Havran'da ilk stevia hasadımızı aldık. Ürünümüz gayet iyi. Topraklarımız bereketli. Çifti olarak, her derde deva olan, şeker hastaları için, özellikle obezite için çok önemli bir bitki olan şeker otunun yaygınlaştırılması ve tanıtılmasını istiyoruz. Bunun hem ülkemize, hem çiftçimize çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu ürünü doğru fiyatlara, doğru yerlere satabildiğimiz sürece çok daha büyük metrajlarda ekmeyi planlıyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı