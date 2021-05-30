Balıkesir'de şeker otu dikimine başlandı
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Balıkesir'de şeker otu dikimine başlandı

Balıkesir'de şeker otu dikimine başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Burhaniye ilçesinde, emekli albay Selahattin Güvenç'in üretimine başladığı Paraguay ve Brezilya kökenli şeker otu (stevia) tarımında olumlu sonuç alınırken, sezonda seralarda hazırlanan şeker otu fideleri de toprakla buluşmaya başladı.

Burhaniye ilçesinde, emekli albay Selahattin Güvenç'in üretimine başladığı Paraguay ve Brezilya kökenli şeker otu (stevia) tarımında olumlu sonuç alınırken, sezonda seralarda hazırlanan şeker otu fideleri de toprakla buluşmaya başladı. Burhaniye'nin Kızıklı Mahallesi ile Havran'ın Büyükdere Mahallesi'nde dikim tamamlanırken, Gömeç'te de dikim yapılacağı açıklandı.

Diyabetli vatandaşların umudu haline gelen şeker otu fideleri yurdun değişik yerlerine gönderilmeye de başlandı. 12 yıl önce başlanan şeker otu üretiminde olumlu sonuç alınırken, Amerika ve Almanya gibi ülkelere de kurutulmuş şeker otu yaprağı ihracatına başlandı. Şeker otunun diyabetlilerin tatlı özlemini giderdiğini anlatan 71 yaşındaki Selahattin Güvenç, "Steviada 2021 sezonunu açtık. Şu anda fideler dikilmeye hazır. Hatta, Burhaniye Kızıklı köyünde 8 dönüm, Büyükdere köyünde de 4 dönüm alanın dikimi tamamlandı. Yarın Gömeç'te de 10 dönümün dikimi başlayacak. Bu arada ülkenin diğer yerlerine de Pazartesi itibarıyla sevkiyatlarımız başlayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi fide göndereceğiz. Manisa Tarım İl Müdürlüğüne ve Silivri'ye 50 bin, Çanakkale'ye 70 bin fidenin Pazartesi sevkiyatına başlayacağız. Ülkemize ve çiftçimize hayırlı olsun diyorum" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'de şeker otu dikimine başlandı
Balıkesir'de şeker otu dikimine başlandı
Balıkesir'de şeker otu dikimine başlandı
Balıkesir'de şeker otu dikimine başlandı
Balıkesir'de şeker otu dikimine başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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