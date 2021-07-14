Balıkesir'de şeker hastaları doyasıya dondurma yiyebilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de şeker hastaları doyasıya dondurma yiyebilecek

Balıkesir'de şeker hastaları doyasıya dondurma yiyebilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Burhaniye ilçesinde, 12 yıl önce başlatılan şeker otu (stevia) üretiminden olumlu sonuç alınırken, ilk defa şeker hastaları ve kilo problemi olanlar için stevialı dondurma hazırlandı.

Burhaniye ilçesinde, 12 yıl önce başlatılan şeker otu (stevia) üretiminden olumlu sonuç alınırken, ilk defa şeker hastaları ve kilo problemi olanlar için stevialı dondurma hazırlandı. İlhan Yurttaş'ın hazırladığı özel dondurma ilgi gördü.

Burhaniye'de Selahattin Güvenç'in 12 yıl önce başlattığı şeker otu (stevia) üretiminden olumlu sonuç alınırken, yurdun değişik yerlerine milyonlarca stevia fidesi gönderildi. Geçtiğimiz yıl ekstratı çıkarılan şeker otu bu yıl ilk defa dondurmada kullanılmaya başlandı. Stevialı dondurmaya şeker hastaları ile kilo problemi olanlar ilgi gösterdi. Stevianın şeker hastalarının tatlı özlemini giderdiğini anlatan Stevia Derneği Başkanı Selahattin Güvenç, "12 yıl önce Burhaniye'de stevia fidesi ile üretime başladık. Fideleri Türkiye'nin çeşitli yerlerine göndererek çiftçilerimizle tanıştırdık. Üretim başladı. Yapraklar geldi. Çok şükür şu anda yerli ve milli ekstrakı çıkarıldı. ve gıda tüketiminde kullanılmaya başlandı. Şu anda bulunduğumuz yerde ilk defa gıdada deneyim ilk yerli üretimimiz dondurmada oldu. Artık diyabetliler, obezler kilo korkusu olanlar rahatlıkla istediği kadar dondurma yiyebilir" dedi. Denizhan Nacar da, "Stevia bitkisinin yararlarını 10 yıl önce Amerika da görmüştüm. Şimdi 10 yıl sonra Burhaniye'de bunun üretiminin yapılmasını görmekten gurur duyuyorum. İlhan kardeşimizin dondurmasında stevialı ürünleri kullanmasından çok mutluyuz. Eşimle, çocuğumla güvenle tüketebileceğimiz ürünler sunuyorlar. Çok teşekkür ederiz" dedi.

Fahriye Karasu ise, "Kendimde şeker hastası olduğum için bu dondurmayı tercih edip her zaman yiyebiliyoruz. Değerlerini çok iyi bildiğim için kullanıyorum. Yiyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Yani, en güzel sağlıklı dondurma bu dondurmanın. olduğunu biliyorum ve yiyorum" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'de şeker hastaları doyasıya dondurma yiyebilecek
Balıkesir'de şeker hastaları doyasıya dondurma yiyebilecek
Balıkesir'de şeker hastaları doyasıya dondurma yiyebilecek
Balıkesir'de şeker hastaları doyasıya dondurma yiyebilecek
Balıkesir'de şeker hastaları doyasıya dondurma yiyebilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Akış İlyas Tetik Melisa Döngel İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Burak Elmas Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir'de şeker hastaları doyasıya dondurma yiyebilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 14:46:07. #1.14#

title