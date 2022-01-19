Balıkesir'de 'Şehrin Ruhu Buluşmaları' başladı

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 'Şehrin Ruhu Buluşmaları'nın ilkini gerçekleştirerek Balıkesir'de faaliyet gösteren bazı STK'ların temsilcilerini, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ile bir araya getirdi. Şehirdeki diğer STK'larla da devamı getirilecek program kapsamında şehrin dinamikleri, Başkan Yılmaz'a görüşlerini aktaracak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehirde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını 'Şehrin Ruhu Buluşmaları'nda bir araya getiriyor. İlki gerçekleştirilen programın devamı getirilerek bu programda yer alamayan STK temsilcileri de diğer buluşmalara davet edilecek. Böylelikle STK temsilcileri görüş ve önerilerini Başkan Yücel Yılmaz'a daha geniş bir zaman diliminde ifade edebilecek. Öğretmenevinde gerçekleştirilen programa; Başkan Yücel Yılmaz'ın yanı sıra programa, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve aynı zamanda Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve İl Müftüsü Celal Sürgeç de katılım gösterdi.

Selamlama konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran "Şehrin Ruhu Buluşmaları; yürümekte olduğumuz yol adına, Cenabı Hakk'a kulluk adına inşallah hayırlı, güzel hizmetlere vesile olur" dedi.

BAŞKAN YILMAZ: 'İYİ NİYETLE, SAMİMİYETLE ÇALIŞIYORUZ'

Şehrin Ruhu Buluşmaları'nın çok derin bir anlamı olduğunu ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, "Kimilerimiz sivil toplum kuruluşlarında, kimilerimiz belediyelerde çalışıyor ama hepimizin amacı hizmet etmek, hayır duası almak. Sizlerin duası ve desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın gayreti olmazsa hiçbir şey yapamayız. Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi kurduk. Bu kurduğumuz merkezi ziyaret edenler, şehirle alakalı neler yapıldığını görebilir, benim de bir fikrim var deyip katkı sağlayabilir. Çamlık, bizim manevi kültür merkezimiz. 15-20 yıl sonra Türkiye'de karar vericilerin yetiştirildiği bir yer olmasını istiyoruz. Allah'ın izniyle şehrin kaderini; Türkiye'ye şekil veren, düşüncelerini kendisi ifade eden, buradan yetiştirdiği ilim insanlarıyla, manevi insanlarıyla, Balıkesir'in, Türkiye'nin merkezi olması yolunda altyapısını hazırlıyoruz. İyi niyetle, samimi bir şekilde çalışıyoruz. Sonuçları kısa süre içerisinde hep birlikte göreceğiz" dedi.

CEBECİ: 'TÜRKİYE'NİN, BALIKESİR'E İHTİYACI VAR'

Programda, Balıkesir'in bir rütbesi ve özü olduğunu söyleyen Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci "Bu kadar seçkin insanın bir arada olması; Balıkesir'in birlik ve beraberliğini gösteriyor. Yapılan işler o kadar çok ki gerçekten takdire şayan hizmetler var. Yani Yücel beyin hem Avrupa görmüş olması hem ticaretin içinden geliyor olması. Yücel Bey hakikaten buranın şansıdır, bunu geçen geldiğimde de söyledim. Türkiye'nin, Balıkesir'e ihtiyacı var. Balıkesir öyle zannediyorum ki Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak" diye konuştu.