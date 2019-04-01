Balıkesir'de Seçimin Galibi Ak Parti

BALIKESİR'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, büyükşehir belediye başkanlığı ile 10 ilçede AK Parti kazandı. 8 ilçede CHP, 1 ilçede İYİ Parti, 1 ilçede ise Demokrat Parti başkan çıkardı.

Balıkesir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 3 bin 139 sandıkta, 809 bin 982 kişi oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adayı Yücel Yılmaz, başkan seçildi.

10 İLÇE AK PARTİ'NİN

Merkez ilçelerden Atıeylül'de mevcut belediye başkanı olan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Hasan Avcı, seçimi kazanan isim oldu. Merkez Karesi ilçesinde ise seçimi yine Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Dinçer Okran kazandı.

Havran ilçesinde mevcut belediye başkanı olan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Emin Ersoy, seçimi kazandı. İvrindi ilçesinde Yusuf Cengiz, Savaştepe ilçesinde mevcut başkan Turhan Şimşek, Sındırgı ilçesinde mevcut başkan Ekrem Yavaş, Bigadiç ilçesinde mevcut başkan İsmail Avcu, Dursunbey ilçesinde mevcut başkan Ramazan Bahçavan, Kepsut'ta mevcut başkan İsmail Cankul, Marmara'da mevcut başkan Süleyman Aksoy da AK Parti'den başkan seçildi.

CHP 8, İYİ PARTİ VE DP'DE BİRER BAŞKANLIK

CHP ise Millet İttifakı kapsamında Balıkesir'in 8 ilçesinde başkanlık çıkardı. Gömeç'te Mehmet İrem Himam, Burhaniye'de Ali Kemal Deveciler, Edremit'te Selman Hasan Arslan, Balya'da Orhan Gaga, Gönen'de İbrahim Palaz, Manyas'ta mevcut başkan Tancan Barçın, Bandırma'da Tolga Tosun, Erdek'te ise mevcut başkan Hüseyin Sarı CHP'den başkan seçildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seçimleri Demokrat Parti adayı Mesut Ergin kazandı. Susurluk ilçesinde ise İYİ Parti adayı Nurettin Güney, başkan seçildi.

- Balıkesir

Kaynak: DHA