Balıkesir'de Sazlık Yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde başlayan sazlık yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dalyan Mahallesi Haber Kent Sitesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle sazlık alanda yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 4 itfaiye aracıyla yangına müdahale edilmeye başlandı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, yazlık konutların bulunduğu bölgenin yakınlarına kadar ulaştı.

Jandarma ekipleri, Zeytinli Rock Festivali nedeniyle oluşan yoğun araç trafiğini Burhaniye-Edremit arasındaki sahil yolundan kontrollü olarak sağlıyor.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.