Balıkesir'de Sazlık Yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sazlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Altınkum Mahallesi'ndeki Dalyan mevkisinde sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yazlık konutların da bulunduğu bölgede çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü.

Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit ve Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yanı sıra Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir helikopter ile müdahale edildi.

Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle metrelerce yükselen alevler, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.