Balıkesir'de şarampole devrilen ticari aracın sürücüsü yaralandı
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Balıkesir'de şarampole devrilen ticari aracın sürücüsü yaralandı

Balıkesir'de şarampole devrilen ticari aracın sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Havran ilçesinde şarampole devrilen ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde şarampole devrilen ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Erol Aydoğmuş idaresindeki 10 ABS 004 plakalı ticari araç, Balıkesir-Edremit kara yolunun Ayrancı mevkiinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan ve araçta sıkışan Aydoğmuş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Havran Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Havran Devlet Hastanesine kaldırılan Aydoğmuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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