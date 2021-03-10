Balıkesir'de şarampole devrilen arazi aracındaki 3 kişi yaralandı
10.03.2021 21:59 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:02
Balıkesir'in Edremit ilçesinde arazi aracının şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde arazi aracının şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tansu Öcal idaresindeki 35 ATV 21 plakalı arazi aracı, Atatürk Mahallesi Kalkım Çevre yolunda şarampole yuvarlandı.
Yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak 25 metre yüksekten düşen araçtaki 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik