Balıkesir'de şarampole devrilen arazi aracındaki 3 kişi yaralandı
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Balıkesir'de şarampole devrilen arazi aracındaki 3 kişi yaralandı

10.03.2021 21:59 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:02
Balıkesir'de şarampole devrilen arazi aracındaki 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde arazi aracının şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde arazi aracının şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tansu Öcal idaresindeki 35 ATV 21 plakalı arazi aracı, Atatürk Mahallesi Kalkım Çevre yolunda şarampole yuvarlandı.

Yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak 25 metre yüksekten düşen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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