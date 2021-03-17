Balıkesir'de şarampole devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Balıkesir'de şarampole devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

17.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:24
Balıkesir'de şarampole devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Melis Boyacıoğlu (29) yönetimindeki 10 DP 185 plakalı otomobil, Balıkesir-Bursa kara yolunun Kürse Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen sürücü Boyacıoğlu'nun cansız bedeni, Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Ayyıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ziya Selçuk Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Caner Erkin Deniz Türüç Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'de şarampole devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 16:26:10. #1.14#
title