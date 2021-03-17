Balıkesir'de şarampole devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi
17.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:24
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Melis Boyacıoğlu (29) yönetimindeki 10 DP 185 plakalı otomobil, Balıkesir-Bursa kara yolunun Kürse Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen sürücü Boyacıoğlu'nun cansız bedeni, Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Ayyıldız